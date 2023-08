Sahel : comment interpréter la succession de coup d?État ?

Les putschistes au Niger ont fait savoir, dimanche 13 août, leur intention de poursuivre le président Mohamed Bazoum pour « haute trahison » et « atteinte à la sûreté » du pays. Selon le journaliste, Francis Laloupo, journaliste, cette évolution « indique aussi que le processus de coup d?État n?est pas achevé. » Celui qui est aussi enseignant en géopolitique et chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) estime que l'on arrive "à une période de bilan de 30 ans de processus de démocratisation."