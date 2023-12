Sahel : le chef djihadiste Iyad Ag Ghaly prend la parole dans une vidéo

Iyad Ag Ghaly, chef du Jnim, groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans, lié à al-Qaïda, est apparu dans une vidéo de propagande. Dans le collimateur : le Mali, le Burkina et le Niger. Le chef djihadiste le plus recherché du Sahel se positionne comme un défenseur des opprimés face à l'État central.