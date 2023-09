TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

4 min 7 s

Santé : crise de l'eau potable à Mayotte

Par TV5MONDE GOLNOUCHE BARZEGAR

A Mayotte, territoire français revendiqué par les Comores, en plus des problèmes de sécurité et de la crise migratoire, l'île fait face à une pénurie d'eau. Une sécheresse qui impacte considérablement l'économie et la vie des Mahorais.