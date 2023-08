Sénégal 2021 : Rencontre avec un jeune symbole d'une jeunesse protestataire [LeMémo]

L’opposant politique Ousmane Sonko est en détention pour complot et appels à l’insurrection contre l'état. Son parti a été dissout. Ousmane Sonko a les faveurs de la jeunesse en quête de renouveau et d’émancipation. Une jeunesse en proie au chômage et à la précarité. Nous avons rencontré un de ces jeunes en 2021. Reportage d’Hélène Renaux