1 min 48 s

Sénégal : des entreprises impactées par la crise politique

Par TV5MONDE ALEXANDRE MALESSON

Le Sénégal est en proie à une grave crise politique en raison du report de l'élection présidentielle et de l'invalidation de ce report par la Cour constitutionnelle. Cet événement entraîne des conséquences dans la société sénégalaise et notamment pour certaines entreprises. Les coupures d'internet et les interdictions de circuler pour les deux roues leur compliquent la tâche.