3 min 54 s

Sénégal : devant la presse, Macky Sall ne fixe pas de date pour le scrutin

Par TV5MONDE OUSMANE NDIAYE

Tous les regards étaient tournés vers le chef de l'État sénégalais sortant, Macky Sall, au soir du 22 février. Ce dernier était interrogé par trois médias sénégalais au sujet de l'organisation du scrutin présidentiel, initialement prévu le 25 février, et reporté. Le rédacteur en chef Afrique de TV5MONDE, Ousmane Ndiaye, retient que Macky Sall "reste sur la ligne et ne fixe pas de date alors que l'opposition et la société civile le sommait de fixer une date. Il renvoie clairement le processus de décision au dialogue national."