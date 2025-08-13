TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Sénégal : enquête sur l'élection du président de la Fédération de Football

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

Nous revenons avec notre invité Romain Molina sur la dernière élection au sein de la Fédération Sénégalaise de Football. Le journaliste d'investigation affirme que des irrégularités et des pratiques douteuses ont eu lieu lors du vote.