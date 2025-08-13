Chargement du lecteur...
Sénégal : enquête sur l'élection du président de la Fédération de Football

Le
13 Aoû. 2025 à 06h12 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
NAMOURI DOSSO
Nous revenons avec notre invité Romain Molina sur la dernière élection au sein de la Fédération Sénégalaise de Football. Le journaliste d'investigation affirme que des irrégularités et des pratiques douteuses ont eu lieu lors du vote.
