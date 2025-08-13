Chargement du lecteur...
6 min 37 s
Partager

Sénégal : enquête sur l'élection du président de la Fédération Sénégalaise de Football

Le
13 Aoû. 2025 à 06h12 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
NAMOURI DOSSO
Nous revenons avec notre invité Romain Molina sur la dernière élection au sein de la Fédération Sénégalaise de Football. Le journaliste d'investigation affirme que des irrégularités et des pratiques douteuses ont eu lieu lors du vote.
Afrique
SÉNÉGAL
Football africain sur TV5MONDE

Football africain sur TV5MONDE

Après la CAN, le CHAN : Sénégal, les recettes du succès (1)
Sport

CHAN 2025 : calendrier de tous les matchs et les résultats

Football

Football : Aubameyang, Lookman... Le point sur les transferts des étoiles africaines

Afrique

CAN-2025 féminine au Maroc : finale folle, buts à foison, stades vides... quel est le bilan du tournoi?

Football

CAN féminine : le Nigeria sacré pour la dixième fois après avoir renversé le Maroc

Sport

Mort d'Ahmed Faras, ex-capitaine du Maroc et figure du football africain

À la une

Mémoire

Emmanuel Macron reconnaît que "la France a mené une guerre" au Cameroun entre 1945 et 1971

Afrique

Garde à vue pour l'ex-Premier ministre civil du régime militaire malien, Choguel Kokalla Maïga

International

Nouvelle-Calédonie : le FLNKS rejette officiellement l'accord de Bougival

International

Une percée russe en Ukraine? Deux villes-clés de l'oblast de Donetsk menacées d'encerclement

International

Ukraine: les Européens tentent de peser sur Trump avant sa rencontre avec Poutine

International

Berlin, Londres et Paris prêts à réimposer des sanctions contre l'Iran

International

L'Egypte annonce travailler avec les médiateurs en vue d'une trêve à Gaza

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

International

"Je vous confie la Palestine": le message posthume d'Anas al-Sharif, journaliste d’Al Jazeera tué à Gaza

TERRIENNES

"Allah est une lesbienne": Au Maroc, arrestation de la militante féministe Ibtissame Lachgar