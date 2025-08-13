Aller au contenu principal
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
6 min 37 s
Sénégal : enquête sur l'élection du président de la Fédération Sénégalaise de Football
Le
13 Aoû. 2025 à 06h12 (TU)
Mis à jour le
13 Aoû. 2025 à 06h17 (TU)
Par
TV5MONDE
NAMOURI DOSSO
Nous revenons avec notre invité Romain Molina sur la dernière élection au sein de la Fédération Sénégalaise de Football. Le journaliste d'investigation affirme que des irrégularités et des pratiques douteuses ont eu lieu lors du vote.
Afrique
SÉNÉGAL
Football africain sur TV5MONDE
Football africain sur TV5MONDE
