Chargement du lecteur...
1 min 44 s
Partager

Sénégal : la nouvelle stratégie économique du pays

Le
28 Aoû. 2025 à 07h45 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
LOLA COLLOMBAT
Le président rencontre Emmanuel Macron à Paris pour ouvrir la porte à une nouvelle coopération.
Afrique

À la une

International

Guerre en Ukraine: au moins 10 morts et plus de 30 blessés après de nouvelles attaques russes sur Kiev

International

Après la Moldavie, Macron et Merz veulent réaffirmer la renaissance du couple franco-allemand

Afrique

Église catholique, ONG, tribune d'intellectuels... Ces voix au Cameroun qui font monter la contestation au pouvoir de Paul Biya

International

États-Unis : nouveau tour de vis sécuritaire de Donald Trump

International

Ilan Halimi: deux hommes interpellés en Seine-Saint-Denis, suspectés d'avoir abattu un olivier lui rendant hommage

International

Bassirou Diomaye Faye en visite à Paris: quels sont les grands sujets sur la table entre le Sénégal et la France?

Danemark

Groenland: après des révélations de la télé danoise sur l'ingérence américaine, le chargé d'affaires américain convoqué

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Une "offense à la France tout entière" : Macron réplique à Netanyahu sur l'antisémitisme

Terriennes

"Le voisinage est un maillon fondamental" pour lutter contre les violences conjugales ou domestiques