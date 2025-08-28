TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

8 min 36 s

Sénégal : l'appel de Bassirou Diomaye Faye aux investisseurs français

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

Quelle est la stratégie du Sénégal pour restaurer la confiance des investisseurs ? Nous posons la question à Bakary Séga Bathily, le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion des investissements.