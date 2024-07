TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 54 s

Sénégal : les 100 premiers jours du Président

Par TV5MONDE CLEMENT BONNEROT

À l'occasion de ses 100 premiers jours à la tête du pays, Bassirou Diomaye Faye a accordé un entretien de plus de deux heures à six journalistes de grands médias nationaux. L'occasion de défendre ses premières actions et de rappeler le cap.