Sénégal : les députés débattent de la révision de la loi d'amnistie

Par TV5MONDE CLEMENT BONNEROT

Les députés examinaient, ce mercredi, une révision de la loi d'amnistie votée il y a un an, juste avant le départ du président Macky Sall du pouvoir. Cette loi couvrait les violences politiques meurtrières qui ont secoué le pays entre 2021 et 2024. Selon les nouvelles autorités, la révision permet de clarifier et de préciser son champ d'application.