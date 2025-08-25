Chargement du lecteur...
2 min 28 s
Sénégal : les noyages se multiplient faute de surveillants

Le
25 Aoû. 2025 à 05h17 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
CLEMENT BONNEROT
De nombreuses plages sont officiellement interdites à la baignade, en raison de forts courants. Chaque été, les noyades se multiplient. Face à l'absence de dispositif officiel, des bénévoles s'organisent
