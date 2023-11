TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 14 s

Sénégal : les pêcheurs aussi tentent de rallier l'Europe

Par TV5MONDE ELSA ASSALIT

De nombreux pêcheurs n'arrivent plus à vivre de leur métier à cause du changement climatique et de la surpêche causée par les chalutiers. Beaucoup rêvent d'émigrer en Europe.