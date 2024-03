Sénégal : l'Université Cheikh Anta Diop, un haut lieu de la contestation sénégalaise

Fermée pendant près de neuf mois suite aux tensions qui ont accompagné la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko, l'Université Cheikh Anta Diop a rouvert ses portes le 26 février dernier. Retour en 2012, dans ce haut lieu de contestation sociale et politique, où le mouvement Y'en a marre militait pour "conscientiser les étudiants à leur citoyenneté" et manifestait contre un troisième mandat d'Abdoulaye Wade. Un reportage TV5MONDE d'Ilhame Taoufiqi et Gregory Roudier.