Sénégal : Ousmane Sonko placé en détention

La route vers la présidentielle de 2024 au Sénégal s'annonce de plus en plus tortueuse pour l'opposant Ousmane Sonko. Il a été inculpé et placé en détention, lundi 31 juillet, pour complot. Son parti, le PASTEF, a été dissout. Ses partisans sont dans l'incompréhension.