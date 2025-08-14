TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 57 s

Sénégal : ouverture du grand Magal de Touba

Par TV5MONDE GOLNOUCHE BARZEGAR

La communauté musulmane mouride se retrouve à Touba pour le Grand Magal, le plus grand rassemblement religieux du Sénégal. Un événement qui mêle ferveur spirituelle et enjeux économiques considérables.