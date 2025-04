TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

3 min 23 s

Sénégal : un pont académique entre la Chine et la Sénégal

Par TV5MONDE ALLISON FERNANDES

Si les investissements chinois au Sénégal sont souvent associés aux infrastructures, un autre domaine, plus discret mais tout aussi stratégique, se développe : la formation des élites sénégalaises. Les étudiants sont de plus en plus nombreux à apprendre le mandarin et à partir en Chine, attirés par des bourses et des opportunités académiques.