Sénégal : une suspension temporaire des chantiers qui perdure

Par TV5MONDE CLEMENT BONNEROT

Annoncée comme temporaire il y a un an, pour auditer un secteur jugé opaque, la suspension des chantiers dans plusieurs zones du pays n'a toujours pas été levée. Un coup dur pour le secteur, qui représente 4% du PIB et emploie directement plus de 200 000 personnes.