Sierra Leone : à l'approche des élections générales

Par TV5MONDE SERAPHINE CHARPENTIER

Samedi 24 juin, plus de 1.700.000 personnes sont appelées aux urnes pour les législatives, municipales et la présidentielle. Le président sortant, Julius Maada Bio brigue un second mandat face à Samura Kamara. Et la campagne a été émaillée de violences.