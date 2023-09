Sommet africain d'action pour le climat

Prévu du 4 au 6 septembre à Nairobi, le Sommet africain d'action pour le climat 2023 se réunira pour tenter de relever les défis urgents posés par le changement climatique. Son thème : promouvoir la croissance verte et des solutions de financement de l'action climatique pour l'Afrique et le reste du monde.

En 2014, dans une région qui pratique l'agriculture intensive, un groupe de femmes sénégalaises prenaient conscience de la nécessité d'une agriculture biologique, une alternative rentable et durable. Reportage à Keur Moussa de Sophie Roussi et Erick Black.