Sommet États-Unis / Afrique : "L'enjeu pour le continent est de pouvoir parler d'une seule voix"

Après trois jours de discussions, le sommet entre les États-Unis et l’Afrique s’est achevé vendredi 11 juillet. Que se jouait-il pour les États africains à Washington ? Décryptage de Seidik Abba, journaliste et chercheur spécialiste des questions africaines.

Le sommet entre les États-Unis et cinq chefs d'État africains, organisé à l'initiative de Donald Trump, s'est terminé vendredi 11 juillet à Washington, après trois jours de discussions. Ce format inédit, qui s'apparentait presque à un grand oral devant la première puissance mondiale, a suscité des réactions variées.

Contrairement à ses prédécesseurs, Barack Obama et Joe Biden, qui avaient opté pour des sommets africains plus inclusifs, Donald Trump a choisi d'inviter seulement cinq chefs d'État africains, nous explique l’invité de TV5MONDE Seidik Abba, journaliste et chercheur spécialiste des questions africaines.

Ce choix a été perçu comme une volonté de renforcer l'intérêt des États-Unis pour l'Afrique sous sa présidence. Selon Seidik Abba, ce format intimiste a permis aux dirigeants présents de mieux présenter les opportunités de leurs pays respectifs.

Le président Donald Trump s'exprime lors d'un déjeuner avec des dirigeants africains, dont le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le président libérien Joseph Nyuma Boakai, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco EmbalÛ, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani et le président gabonais Brice Oligui Nguema, dans la salle à manger d'État de la Maison-Blanche, le mercredi 9 juillet 2025, à Washington. AP Photo/Evan Vucci

Le sommet a été marqué par des remarques jugées méprisantes par certains observateurs, notamment lors d'un échange avec le président libérien. Seidik Abba souligne que ce type de comportement est habituel chez Donald Trump, qui a déjà eu des interactions similaires avec d'autres dirigeants mondiaux. Cependant, ces incidents n'ont pas empêché les discussions de se concentrer sur des enjeux économiques cruciaux.

L'un des objectifs sous-jacents de ce sommet, pour les États-Unis, était de contrer l'influence croissante de la Chine en Afrique. Donald Trump, en tant qu'homme d'affaires, semble privilégier une approche axée sur le commerce plutôt que sur l'aide, estimant que cette dernière n'a pas suffisamment contribué au développement du continent. Les États-Unis cherchent ainsi à investir dans des pays où ils peuvent établir des relations commerciales profitables, un changement de paradigme qui pourrait s'avérer plus efficace.

L'importance d'une voix unie pour l'Afrique

Un autre point soulevé lors de ce sommet est l'absence d'une approche unifiée de la part des pays africains. Seidik Abba estime que l'Afrique gagnerait à présenter un agenda commun lors de telles rencontres internationales, ce qui renforcerait son influence et son efficacité. L'Union africaine, souvent critiquée pour son manque de cohésion, pourrait jouer un rôle clé dans cette démarche.