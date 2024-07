TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 45 s

Soudan : 10 millions de déplacés et un drame humanitaire majeur

Par TV5MONDE N'DARICALING LOPPY

"Les agences des Nations unies et les organisations non gouvernementales doivent revenir au Soudan ne guerre pour aider la population." C'est le cri d'alarme de Médecins sans frontières. Après seize mois de guerre, la population du pays est confrontée à une crise humanitaire majeure. Un tiers des personnes blessées sont des femmes et des enfants de moins de dix ans.