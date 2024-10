Soudan : Khartoum, une ville dévastée par la guerre civile

À cause de la guerre entre l'armée soudanaise et les milices des FSR, le Soudan vit une crise humanitaire sans précédent. La capitale, Khartoum, a été davastée par ces combats, des milliers d'habitants ont perdu leur habitation. Plus de la moitié a quitté la ville depuis 2023. Premier volet d'une série de reportages soutenus par le centre Pulitzer.