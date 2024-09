Soudan : la famine s'installe

La situation au Soudan ne cesse de se détériorer. À ce jour, la moitié de la population du pays est menacée de famine et la nourriture manque même dans les camps de déplacés. Les humanitaires, eux, dénoncent l'"enfer" vécu par les civils. C'est notamment au Darfour et au Kordofan que l'insécurité alimentaire bat son plein. Selon l'OMS, près de 15% d'enfants souffrent de malnutrition aiguë et plus de 30% subissent une malnutrition chronique.