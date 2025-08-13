Chargement du lecteur...
1 min 51 s
Partager

Soudan : le choléra frappe Tawila

Le
13 Aoû. 2025 à 05h47 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
CLARA DE ANTONI
Dans la ville de Tawila, qui abrite près d'un demi-million de déplacés, le nombre de patients ne cesse d'augmenter et les sctructures de soins sont dépassées.
Afrique

À la une

Mémoire

Emmanuel Macron reconnaît que "la France a mené une guerre" au Cameroun entre 1945 et 1971

International

Une percée russe en Ukraine? Deux villes-clés de l'oblast de Donetsk menacées d'encerclement

International

Nouvelle-Calédonie: le FLNKS rejette l'accord de Bougival et demande des élections en novembre

International

44 familles évacuées de Gaza vers l'Espagne pour des soins médicaux

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

International

"Je vous confie la Palestine": le message posthume d'Anas al-Sharif, journaliste d’Al Jazeera tué à Gaza

Afrique

RD Congo : que devient la mine congolaise qui a fourni l'uranium des bombes d'Hiroshima et Nagasaki ?

International

Sécheresse: plus de la moitié de l'Europe et du pourtour méditerranéen affectés depuis avril

TERRIENNES

"Allah est une lesbienne": Au Maroc, arrestation de la militante féministe Ibtissame Lachgar

Afrique

Médias, ONG, officines... L'offensive de la Russie en Afrique décryptée dans une enquête d'All Eyes On Wagner