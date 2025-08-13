TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Soudan : le choléra frappe Tawila

Par TV5MONDE CLARA DE ANTONI

Dans la ville de Tawila, qui abrite près d'un demi-million de déplacés, le nombre de patients ne cesse d'augmenter et les sctructures de soins sont dépassées.