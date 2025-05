TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 42 s

Soudan : quand Khartoum sera-t-elle reconstruite ?

Par TV5MONDE Luc Oerthel

Dévastée par deux ans de guerre, Khartoum, la capitale du Soudan, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Avec des réseaux d'eau et d'électricité détruits, des hôpitaux à l'abandon, les dégâts sont estimés à plus de 300 milliards de dollars. Et alors que des millions de déplacés veulent rentrer, l'absence de plan de reconstruction inquiète.