Soudan : témoignages sur les exactions des milices (3/5)

En un an et demi de guerre, les milices des Forces de soutien rapide (FSR) ont commis de nombreuses atrocités - viols, tortures, massacres - souvent documentées avec leurs téléphones portables. Des détenus et des civils libérés de prison en témoignent. Quant à l’armée soudanaise, elle n’est pas en reste, accusée de bombardements de civils et de blocage de l’aide humanitaire... Le deuxième volet de notre série de reportages soutenus par le centre Pulitzer.