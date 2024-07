TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Soudan : un conflit oublié et l'une des pires crises humanitaires mondiales

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Silence radio sur l'une des pires crises humanitaires du monde. Le Soudan est sur le point de subir la plus grave crise de la faim de la planète, après plus d'un an de guerre. L'International Rescue Committee (IRC) vient de publier un rapport d'alerte. Tiphaine Walton, porte-parole de l'IRC, déplore "un silence assourdissant" de la communauté internationale et liste quelques chiffres éloquents : dix millions de personnes ont été jetées sur les routes, près de 25 millions de personnes sont en proie à une insécurité alimentaire aigüe.