TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 36 s

Tanzanie : l'oléoduc de la discorde

Par TV5MONDE GOLNOUCHE BARZEGAR

Deuxième volet du reportage de nos équipes sur la construction de l'oléoduc de TotalEnergies en Afrique de l'Est et la controverse autour des terres et des compensations des communautés impactées.