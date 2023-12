Tanzanie : Un projet dévastateur pour l'environnement

Le groupe TotalEnergie souhaite construire un oléoduc de plus de 1400 kilomètres en Afrique de l'Est. L'objectif est de transporter du pétrole brut, extrait en Ouganda, jusqu'au port de Tanga, en Tanzanie. Mais plusieurs ONG et scientifiques jugent le projet dévastateur pour l'environnement et les communautés locales. Une équipe de TV5 Monde a donc parcouru plus de 1000 kilomètres de tracé de l'oléoduc, en voyage de presse avec TotalEnergie.