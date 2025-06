Tchad : des manifestantes en sous-vêtements réclament la libération de Succès Masra

Certaines pleuraient, d'autres imploraient Dieu à genoux. "Libérez Masra, pourquoi vous le gardez?", scandaient les partisanes devant le siège des Transformateurs. La manifestation, dont la vidéo a été diffusée par le parti sur sa page Facebook officielle, a duré moins d'une heure, avant sa dispersion sans incident. Ce type de manifestations de femmes s'est déjà produit dans les milieux non-musulmans du pays.

Masra est en danger nous tenons les autorités responsables de cette situation. Dr Tog-Yeum Ngorngar, sécrétaire général des Transformateurs



Succès Masra, originaire du sud, appartient à l’ethnie Ngambaye et bénéficie d'une large popularité auprès des populations du sud à majorité chrétienne et animiste, qui s'estiment lésées par le régime de N'Djamena majoritairement musulman.

Poursuivi par la justice pour "incitation à la haine, à la révolte, constitution et complicité de bandes armées, complicité d'assassinat, incendie volontaire et profanation de sépultures", Succès Masra a annoncé il y a quatre jours entamer une grève de la faim."Masra est en danger, nous tenons les autorités responsables de cette situation", affirme le Secrétaire général des Transformateurs, le Dr Tog-Yeum Ngorngar. Ce dernier précise que "depuis quatre jours Succès Masra refuse de manger, de boire et de prendre ses médicaments".

Me Francis Kadjilembaye, coordinateur du collectif des avocats de l'opposant, a déclaré à l'AFP qu'il s'agit, selon eux, d'une "détention arbitraire". La justice tchadienne accuse Succès Masra d'avoir provoqué un massacre le 14 mai à Mandakao, dans la région du Logone-Occidental (sud-ouest), où 42 personnes, "majoritairement des femmes et des enfants", ont été tuées.