2 min 32 s

Tchad : le dur quotidien des réfugiés soudanais

Par TV5MONDE

Plus de deux ans de guerre au Soudan et déjà 13 millions de déplacés. Plus d'un million d'entre eux partent vers le Tchad, notamment via Adré, le principal point d'entrée. Reportage.