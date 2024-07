TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 53 s

Tchad : les bienfaits de la poudre de chébé

Par TV5MONDE N'DARICALING LOPPY

La poudre de chébé est un secret de beauté ancestral. Dans le pays, les bienfaits de ce produit naturel ne sont plus à prouver : pousse des cheveux, lutte contre les pellicules... Ce soin est de plus en plus plébiscité par celles qui souhaitent des alternatives aux cosmétiques chimiques.