Tchad : les difficultés de l'opposant Succès Masra

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

L'ancien Premier ministre et opposant Succès Masra est toujours incarcéré, 40 jours après son arrestation. Il dénonce des injustices et annonce une grève de la faim. Pour aller plus loin sur cette détention et sur la situation au Tchad, entretien avec Eric Topona, journaliste et spécialiste du Tchad.