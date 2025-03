TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 18 s

Tchad : les enjeux de la visite de Marine Le Pen

Par TV5MONDE

Arrivée vendredi au Tchad et repartie ce dimanche soir, la cheffe de file des députés du Rassemblement National a été reçue en grande pompe. Après un passage à l'Assemblée Nationale et au Sénat à N'Djamena, elle a aussi rencontré le président Mahamat Idriss Deby dans sa résidence privée. Quelles sont les raisons de cette visite parlementaire et pourquoi un tel accueil ? Notre correspondante fait le point.