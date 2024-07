TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 57 s

Tchad : s'endetter pour libérer les otages

Par TV5MONDE Carol VALADE

Dans le sud-ouest du pays, les kidnappings contre rançon sont monnaie courante. Ils auraient fait plus d'un millier et demi de victimes ces vingt dernières années. Souvent, les familles s'endettent et n'ont d'autres choix que de vendre leurs biens. Un fléau qui mine le développement économique de la région et face auquel les autorités semblent impuissantes.