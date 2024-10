TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

5 min 8 s

Tchad : une résurgence de Boko Haram ?

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Le Président Mahamat Idriss Déby Itno lance l'opération Haskanite après une nouvelle attaque de Boko Haram. Le groupe terroriste s'en est pris à une garnison de plus de 200 militaires. Bilan : une quarantaine de morts et une vingtaine de blessés. Entretien avec Seidik Abba, journaliste, écrivain, et président du Centre international de réflexions et d'études sur le Sahel.