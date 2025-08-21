Ticad 2025: économie, nourriture, formation... Comment le Japon investit en Afrique

La Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad) se tient de ce mercredi 20 août au jeudi 22 août à Yokohama, avec près de 5.000 participants. Objectifs? Renforcer les échanges et les partenariats entre le Japon et le continent africain. Le secrétaire général de cette édition 2025, Norio Maruyama, explique les enjeux de ces deux jours sur TV5MONDE.

Depuis 1993, le Japon s'est engagé dans une initiative internationale visant à renforcer ses relations avec l'Afrique. Contrairement à d'autres pays qui privilégient des relations bilatérales, le Japon a choisi de collaborer avec des partenaires africains et des organisations internationales telles que les Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale et la Commission de l'Union africaine.

"Nous avons des partenaires de l'Afrique qui sont avec nous", a expliqué ce mercredi 20 août sur TV5MONDE, le secrétaire général de la TICAD 2025, Norio Maruyama. "On parle de beaucoup de choses mais Il y a trois piliers: la paix, la stabilité, l'économie, puis les questions sociales, dont la santé".

Le président angolais Joao Lourenço, quatrième à gauche au premier plan, le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, au centre au premier plan, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, sixième à gauche, et les dirigeants des pays africains saluent lors d'une séance photo pour la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD IX) à Yokohama, près de Tokyo, le mercredi 20 août 2025 Franck Robichon/Pool Photo via AP

"Les affaires au niveau privé se font à travers des pays que nous trouvons à l'est du continent, parce que la connectivité avec l'Océan indien est plus directe", a-t-il ajouté.

"Un nouveau riz pour l'Afrique"

Le Japon se distingue par son savoir-faire technologique et sa capacité à former. En Afrique, le Japon met l'accent sur des secteurs tels que l'agriculture, où il collabore avec 35 à 39 pays. Un exemple notable de cette coopération est le développement d'"une nouvelle variété de riz hybride pour l'Afrique", baptisé "nouveau riz pour l'Afrique" ou Nerica, qui combine les meilleurs grains japonais et africains pour améliorer la production et la nutrition sur le continent.

La jeunesse africaine représente à la fois un atout et un défi. Le Japon "est fier de soutenir l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat à travers divers programmes de formation". Ces initiatives visent à doter les jeunes Africains des compétences nécessaires pour prospérer dans des secteurs tels que l'industrie automobile, où le Japon est un leader mondial. En outre, le Japon encourage l'utilisation des nouvelles technologies, comme les téléphones mobiles, pour améliorer les revenus des agriculteurs africains.

À Yokohama sera lancé le programme "Tomoni Africa" (ensemble avec l'Afrique) pour soutenir l'innovation, la formation et les échanges avec la jeunesse du Japon.

Face à la présence croissante de la Chine, des États-Unis et de l'Union européenne en Afrique, le Japon se distingue par son approche centrée sur l'humain. La formation, l'éducation et la santé sont au cœur de ses priorités, avec un accent particulier sur le développement des jeunes et des femmes. Le Japon prône une coopération sans conditions politiques, tout en travaillant sur des questions de gouvernance et de droits humains en partenariat avec les pays africains.