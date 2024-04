Togo : le régime parlementaire, un projet contesté

Au Togo la date des élections régionales et législatives a été fixée hier par le gouvernement. Les électeurs ont RDV dans les urnes le lundi 29 avril. Le scrutin avait été repoussé en raison des débats autour du vote en mars dernier de la nouvelle Constitution. Pour notre invité, Maître Boris Toblé, opposant et avocat, en cas de changement de régime politique au Togo, il s'agirait ni plus ni moins d'un coup d'État.