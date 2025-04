TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Togo : l'opposition multiplie les actions pour dénoncer la nouvelle Constitution

Par TV5MONDE FLORE MONTEAU

Les partis d'opposition et la société civile ont multiplié les mobilisations ces dernières semaines, et appelé à un sursaut de la population pour dénoncer la nouvelle constitution. Adopté il y a un an, ce texte fera basculer le pays dans la Ve République au mois de mai, et devrait installer l'actuel Président Faure Gnassingbé à la tête du nouveau régime parlementaire.