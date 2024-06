TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Togo : ouverture d'une école d'art divinatoire du Fâ

Par TV5MONDE CAROLINE CHAUVET

Au début du mois, une école d'art divinatoire du Fâ, a ouvert ses portes dans la ville d?Aného. Le Fâ se retrouve dans les spiritualités traditionnelles vaudou, répandues en Afrique de l?Ouest et dans les Amériques. Aujourd?hui, beaucoup de Togolais, d?Africains et d?afro-descendants souhaitent à travers le Fâ se reconnecter à leurs traditions et leur spiritualité ancestrale.