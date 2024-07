TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 48 s

Tourisme : fort regain d'intérêt pour la Tunisie

Par TV5MONDE SARAH SAMYA ANFILS

La Tunisie retrouve peu à peu une économie prospère dans le secteur touristique, un secteur-clé dans un pays endetté à plus de 80% de son PIB. Selon l'Office Nationale du Tourisme Tunisien (ONTT), le pays a accueilli plus de 8,8 millions de visiteurs, dont plus d'un million de Français en 2023.