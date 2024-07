TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

3 min 56 s

Transparence économique : la lutte contre l'évasion fiscale en Afrique

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Comment lutter contre l'évasion fiscale et les autres flux financiers ? L'initiative Afrique vient de publier son rapport sur la transparence fiscale en Afrique en 2024. Zayda Manatta, cheffe du secrétariat du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), relève que "les pays africains sont en train de faire de grands progrès."