Tunisie : Kerkennah, l'île aux passeurs

Malgré les risques, des milliers de jeunes tunisiens continuent de quitter leurs pays à partir de Kerkennah, l'ile la plus proche des côtes italiennes de Lampedusa. Une traversée, devenue une belle source de revenus pour certains, notamment les pêcheurs. Ceux-ci ne peuvent plus vivre de la mer et ont décidé d'organiser des voyages clandestins vers l'Italie.