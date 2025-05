Tunisie, la dérive autoritaire

Le 1er mai, pour la Fête du Travail, deux cortèges ont défilé à Tunis : celui des opposants au président Kaïs Saïed et celui de ses partisans. Un signe que la fracture politique se creuse. L'analyse de l'essayiste Hatem Nafti et de l'ancien député et opposant politique Sofiane Makh-Loufi.