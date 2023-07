TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Tunisie : le recylage d'anciennes baskets par des artistes

Par TV5MONDE SIMON RODIER

L?art se trouve partout et dans toute chose. À l?heure où la mode et le style prennent de plus en plus d?importance, les artistes de la nouvelle start-up Kenenti revisitent les vieilles chaussures usées pour les rendre inestimables.