2 min 32 s

Tunisie/Libye : Fati et Marie, les visages du drame des migrants

Par TV5MONDE N'DARICALING LOPPY

En Afrique du Nord, le drame des migrants a pris leur visage. Celui de Fati et Marie. La mère et sa fille de 6 ans sont mortes de soif dans le désert entre la Tunisie et la Libye.