TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

3 min 49 s

Un chercheur belgo-portugais risque la prison à vie en Centrafrique

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Joseph Figueira Martin, chercheur belgo-portugais, est détenu en Centrafrique depuis plus d'un an. Il avait été arrêté par des paramilitaires russes de Wagner pour « complot », « espionnage » et « complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat ». Son frère témoigne.