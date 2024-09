TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 9 s

Une étude de la fondation Jean Jaurès passe au crible l'économie du Rwanda

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Trois décennies après le génocide, beaucoup parlent désormais d'un Rwanda prospère, stable et heureux. Une étude de la Fondation Jean Jaurès sur l'économie rwandaise vient d'être publiée et offre un regard plus nuancé. "Le pari rwandais" est une étude signée Serge Dupuis, chercheur spécialisé sur l'Afrique des Grands Lacs. Il est notre invité.